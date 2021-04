Heidelberg. Die Polizei hat in der vergangenen Woche in Mannheim, Heidelberg und Umgebung gleich mehrere Corona-Partys in Parkhäusern aufgelöst. In den vergangenen Wochen trafen sich nicht nur in Heidelberg, sondern auch in Mannheim nachts auf Parkdecks von Einkaufsmärkten viele junge, partywillige Menschen, die teilweise der "Poser"-Szene zuzuordnen waren. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim darüber informiert, dass sich auf den Parkdecks des "Kauflandes" in der Hertzstraße, im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd in Heidelberg, viele Fahrzeuge und Menschen aufhielten, die auch Böller abfeuerten.

Auf der Anfahrt zum Einkaufszentrum mit insgesamt sieben Streifen kamen den Beamten aus dem Gewerbegebiet Rohrbach-Süd mehrere Fahrzeuge entgegen. Auf einem der Parkdecks selbst wurden lediglich noch ein Fahrzeug, besetzt mit vier Personen sowie sechs "Fußgänger" angetroffen. Allen Personen, die zwischen 17 und 23 Jahre alt waren und aus Heidelberg und nahegelegenen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises stammten, wurden Platzverweise erteilt. Die vier Autoinsassen erhielten wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zudem noch Anzeigen.

Es ist beabsichtigt, insbesondere an Wochenenden, öffentlich zugängliche Parkhäuser und Parkdecks von Einkaufszentren, die zunehmend als sogenannte "Hotspots" der Corona-Party- und "Poser-Szene" dienen, verstärkt unter die Lupe zu nehmen. Dabei ist das Augenmerk nicht nur auf Heidelberg und Mannheim gerichtet, sondern bezieht sich auch auf alle vergleichbare Orte in den Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis.