Mannheim. Die Polizei hat in der Mannheimer Innenstadt eine Corona-Party mit 16 Erwachsenen und mehreren Kleinkindern aufgelöst. Wie die Beamten mitteilten, wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr eine Ruhestörung durch lauten Partylärm gemeldet. Bereits auf der Straße stellten die Beamten einer Polizeistreife laute Musik, Gespräche und Gelächter fest. In der betreffenden Wohnung trafen sie schließlich 16 erwachsene Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren sowie mehrere Kleinkinder an. Diese stammten aus insgesamt acht Haushalten, hielten keinen Mindestabstand ein und trugen allesamt keine Mund-Nasen-Bedeckung. Allen Anwesenden außer den Bewohnern wurde ein Platzverweis erteilt, welchen diese auch befolgten. Dennoch sehen sowohl der Veranstalter als auch dessen Gäste nun einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen.

