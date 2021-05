Corona-Party aufgelöst

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen eine Party mit mehr als 40 Gästen aufgelöst. Ein Anwohner hatte gegen 3.40 Uhr die Polizei verständigt, weil aus einer Privatwohnung in den H-Quadraten laute Musik und Partylärm dröhnte.

AdUnit urban-intext1

Beim Eintreffen der Beamten versuchten einige der Partygäste sich zu verstecken. Etwa 15 Personen stellten sich den Polizisten im Treppenhaus entgegen. Die Beamten nahmen die Personalien auf, dabei verweigerte ein 25-jähriger Gast die Angaben und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er rannte den Treppenabgang hinunter und überrannte einen der Polizeibeamten. Dieser sei dadurch ins Straucheln geraten und habe einen Sturz erst in letzter Sekunde verhindern können. Seine Kollegin versuchte, den 25-Jährigen aufzuhalten, und griff nach dessen T-Shirt. Sie sei dadurch an Hand und Handgelenk leicht verletzt worden, so die Polizei.

Ermittlungen gehen weiter

Die übrigen Partygäste nutzen die Situation aus, rannten dem 25-Jährigen hinterher und flüchteten aus dem Gebäude. Die Polizei konnte die Personalien des Mannes und von 25 weiteren Gästen ermitteln. Sie durften nach der Feststellung nach Hause gehen, der 25-Jährige dagegen musste zunächst mit aufs Revier. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde auch er auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ermittelt. Auch die anderen ermittelten Partygäste erwartet eine Anzeige. Die Ermittlungen zu den noch fehlenden Personen laufen noch. kts/pol

AdUnit urban-intext2