Corona: Mannheimer Jugendliche sehen sich an Pranger gestellt

Emelie Gröschel und Toni Testai sehen junge Menschen in der Corona-Krise oft zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Von älteren Menschen heißt es oft, Jugendliche seien immer egoistisch. In den Nachrichten kommen Schlagzeilen, dass 50 Jugendliche eine Corona-Party gefeiert hätten, ohne dass beachtet wird, dass das vielleicht ein Prozent oder weniger als ein Prozent aller jungen Menschen betrifft“, sagt Testai in einer neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten in Corona“. Bis zu den Sommerferien Ende Juli kommen in einem mehrteiligen Spezial Mannheims Schülerinnen und Schüler zu Wort - in Folge drei sind es Emelie Gröschel und Toni Testai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden gehen aufs Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau, Gröschel in die neunte Klasse, Testai macht im kommenden Jahr Abitur. Es gebe immer Ausreißer, egal in welcher Altersgruppe, sagt er mit Blick auf Verstöße gegen Corona-Maßnahmen. „Es gibt auch 60-Jährige, die sich auf dem Marktplatz treffen und mit 20 Leuten Kaffee trinken. Bei den Jugendlichen ist das aber sofort ein riesiges Thema, weil man davon ausgeht, dass sie sich nicht an die Regeln halten, obwohl das wirklich nicht die Mehrheit war.“

Toni Testat und Emelie Gröschel vom Geissmar-Gymnasium. © Stefanie Ball

Wie sehr der Lockdown auch das Leben der Kinder danach verändert hat, sieht Gröschel in ihrem Handballverein, dem SV Waldhof. „Ich bin für die Super-Minis zuständig, und von denen sind einige nicht ins Training zurückgekehrt, als das wieder möglich war“, berichtet sie. Im Prinzip müsse sie bei ihren sportlichen Erklärungen auch wieder von vorne beginnen. „Das war eine lange Zeit, die konnten sich das nicht merken.“ Bei denen, die weiter dabei sind, ist die Freude groß, als sie sich das erste Mal wiedersehen. „Einfach herumrennen und etwas anderes machen, als nur im Kinderzimmer zu sitzen“, erklärt die Neuntklässlerin.

Corona durchkreuzt Aufstiegsplan

Auch Testai und seine Fußballfreunde haben viel gesessen - zu viel. „Nach 20 Minuten war jeder so kaputt, dass wir nicht mehr richtig laufen konnten, und der Torschuss war katastrophal, die Bälle flogen aller über den Zaun“, berichtet er über sein erstes Fußballtraining nach wochenlanger Zwangspause beim SC Blumenau. Seine A-Jugend war im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga - wäre Corona nicht dazwischengekommen. So sind am Ende alle froh, dass es überhaupt weitergeht. Es habe „Mega-Spaß“ gemacht, sagt der Bald-Abiturient: „Wir haben uns wie kleine Kinder darauf gefreut, endlich wieder ins Training zu gehen, da war es auch völlig egal, dass es an diesem Tag wie aus Eimern geschüttet hat.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2