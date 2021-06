Die Corona-Regeln in Mannheim werden weiter gelockert. Am Dienstag lag die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut den fünften Tag in Folge stabil unter 35. Die Stadt setzt ab Mittwoch, 9. Juni, also weitere Öffnungsschritte um. Eine Übersicht, was nun gilt - auch in den Bereichen, in denen sich nichts verändert hat.

Testpflicht

Mit der neuen Öffnungsstufe

...