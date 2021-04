Corona-Inzidenz über 200 - Stadt Mannheim rechnet mit erneuter Schließung von Schulen und Kitas

Mannheim. Die Schulen und Kindertagesstätten in Mannheim stehen voraussichtlich ab Montag vor einer erneuten Schließung. Darüber informierte die Stadt am Donnerstag. Grund dafür ist demnach das von Bundestag und Bundesrat beschlossene vierte Bevölkerungsschutzgesetz, in dem festgelegt wurde, dass Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen ab einem Inzidenzwert von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Präsenzunterricht am übernächsten Tag einstellen müssen. Maßgebend für das Inkrafttreten der neuen Regeln ist der 7-Tage-Inzidenzwert des Landes Baden-Württemberg.

Die Stadt rechnet aufgrund der derzeitigen Werte der 7-Tages-Inzidenz damit, dass das Gesetz bereits am Samstag in Kraft treten könnte. Damit müssten in Mannheim ab Montag die Schulen schließen. Für die Schülerinnen und Schüler gilt dann wieder Fernunterricht. Auch für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege sowie die Schulkindbetreuung würde entsprechendes gelten. Nach derzeitigem Stand soll wieder eine Notbetreuung angeboten werden. Die Kriterien noch dafür sollen noch festgelegt werden.

Inzidenz steigt - zwei weitere Todesfälle

Derweil haben sich in Mannheim bis zum Donnerstagnachmittag (Stand 16 Uhr) 129 weitere Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 14.240 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 203,1. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 193,1. Im Wochenvergleich ist der Wert deutlich angestiegen: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 166,7.

Zudem vermeldete die Stadt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Dabei handelt es sich jeweils um eine über 80 Jahre alte Frau sowie einen über 80 Jahre alten Mann, die in Mannheimer Krankenhäusern verstarben. Insgesamt sind in Mannheim seit Beginn der Pandemie nun 280 Personen verstorben.

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 12.283 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.677.

