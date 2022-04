Das Gesundheitsamt hat am Freitag 504 weitere Corona-Infizierte registriert. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig. Sie liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts nun bei 1241,8 (Vortag: 1261,5). Die Stadt meldete am Freitag zwei weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Corona. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit der Pandemie liegt bei 466. Demnach starben eine über 90-jährige Frau in einem Altenpflegeheim und ein über 90 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. dir

