Corona-Inzidenz in Mannheim wieder über 100 - Hospitalisierungsrate im Südwesten steigt

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat auf insgesamt 18.984 erhöht. 85 neue Fälle vermeldete die Stadt am Dienstag (Stand 16 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 104,0. Am Montag hatte der Wert bei 95,3gelegen. Im Wochenvergleich sank die Inzidenz. Am Dienstag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 110,1.

Corona-Kennwerte für Baden-Württemberg dreistufiges Alarmsystem. Die Corona-Verordnung stützt sich nicht mehr auf die Sieben-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen, sondern auf die Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten. Je nach ausgerufener Warnstufe gelten strengere Regeln für Ungeimpfte. Nach dem neuen System gilt zunächst die sogenannte Basisstufe .

. Die Warnstufe wird ausgerufen, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder acht von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik eingeliefert wurden. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit negativem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Ein Antigentest reicht nicht mehr.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 310 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 17.466 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.208. Am Freitag lag der Wert bei 1.169.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim hat sich nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Dienstag (Stand 16 Uhr) mit 86 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 19.027 Fälle) innerhalb eines Tages auf 105,6 erhöht. Am lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 96,2. Binnen sieben Tagen ging der Wert zurück. Am Dienstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 112,7.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA leicht auf 58,7 gesunken (Vortag 65,5). Vom Gesundheitsamt wurden am Dienstag 68 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 25.699 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg war ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 14 weiteren Fällen feststellbar (insgesamt 5.891 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Montag bei 27,7 lag, wurde sie am Dienstag mit einem Wert von 28,3 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist gestiegen und lag am Dienstag bei 2,37. Am Montag wurde sie mit 2,25 angeben. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen sank im Gegensatz zum Montag um 18 auf 184. Aktuell sind nach Angaben des LGA landesweit 8,0 Prozent der verfügbaren Intensivbetten belegt. Derzeit werden 98 Patientinnen und Patienten invasiv beatmet.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 2.207 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 570.106 infizierte Personen gestiegen. Damit stieg die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 80,4 (Stand: 16 Uhr). Am Montag lag der Wert bei 79,10. Die Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen bei vollständig Geimpften bei 18,8 (Vortag 19,2). Bei Personen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, wurde der Wert auf 183,4 beziffert (Vortag 178,8).

Vollständig geimpft sind derzeit 62,6 Prozent der Baden-Württemberginnen und Baden-Württemberger. Einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch Instituts 65,2 Prozent der Bevölkerung im Land.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 10.670 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Das sind neun mehr als am Vortag. Als genesen gelten inzwischen 535.002 Personen.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.