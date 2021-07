Corona-Inzidenz in Mannheim überschreitet Wert von 25

Mannheim. Mit 20 weiteren Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Donnerstag (Stand 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag auf 25,4 gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 21,6. Im Wochenvergleich steigt der Wert deutlich: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 11,3. Zuletzt lag die Zahl Anfang Juni höher. Am 2. Juni belief sie sich die Inzidenz auf einen Wert von 32,5.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.502 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 304 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.040 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 158.