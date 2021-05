Corona-Inzidenz in Mannheim sinkt im Wochenvergleich weiter deutlich

Thema des Tages Corona-Lage entspannt sich

Nach monatelangen harten Corona-Einschränkungen steigt die Hoffnung auf eine Normalisierung der Lage und eine Überwindung der Pandemie. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete erneut sinkende Ansteckungszahlen. Intensivmediziner berichteten von einem Rückgang der Zahl der Covid-Patienten. Für vollständig Geimpfte und Genesene wurden am Sonntag zudem wesentliche Freiheitsbeschränkungen wieder aufgehoben. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte zudem eine schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen insgesamt in Aussicht, sobald alle ein Impfangebot erhalten haben. Vollständig geimpft sind nach Angaben vom Samstag knapp 7,6 Millionen Menschen in Deutschland (9,1 Prozent). {element} In Mannheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Zahlen der Stadt übers Wochenende deutlich gesunken – am Sonntag lag sie bei 132. Das Gesundheitsamt meldete einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Für die an diesem Montag startende zehntägige Impfaktion in der Neckarstadt-West gibt es zumindest für die ersten beiden Tage nur noch wenige Termine, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Die meisten Termine seien schon an besonders gefährdete Gruppen im Stadtteil vergeben worden. „Hier ist der Schutz von besonderer Bedeutung und besonders dringend“, so die Stadt. Bis 19. Mai können sich Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils im dortigen Bürgerhaus ohne Terminvereinbarung impfen lassen. {furtherread} Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, forderte unterdessen auch Rücksicht von Geimpften. Dieser Redaktion sagte Buyx, Geimpfte hätten gegenüber jungen Menschen einen „doppelten Vorteil“. Sie seien geschützt und dürften mehr. Damit gebe es ein echtes Solidaritäts- und Gerechtigkeitsproblem mit sozialer Spannung. „Man muss aufpassen, dass die Spannung nicht zur Spaltung wird.“ Hoffnung auf Sommerurlaub In Deutschland ist es am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen zu einigen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen gekommen. Teilweise wurden Polizisten bei Einsätzen angegriffen. So etwa in München, wo es zu Randale im Englischen Garten kam. Bei Zusammenstößen zwischen jungen Leuten und der Polizei wurden 19 Beamte zum Teil durch Flaschenwürfe verletzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich optimistisch, dass Sommerurlaub in Europa auch für Ungeimpfte möglich sein wird. Wenn man sehe, welche niedrigen Inzidenzen einige europäische Partnerländer wie Portugal hätten, „dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war“, sagte Merkel am Samstag nach dem EU-Gipfel in Porto, zu dem sie aus Berlin zugeschaltet war. „In Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben.“ dpa/imo

