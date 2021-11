Corona-Inzidenz in Mannheim nun über 370

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Freitag mit 191 neuen Fällen auf insgesamt 22.448 erhöht. Mit einem Wert von 370,5 erreichte die 7-Tage-Inzidenz - nach den täglich veröffentlichten Zahlen der Stadt - den dritten Tag in Folge den Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Inzidenz abermals deutlich an. Am Donnerstag hatte der Wert bei 350,5 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich das Infektionsgeschehen ebenfalls deutlich. Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 198,0.

Die Stadt hat drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Ein über 90 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben jeweils in einer Mannheimer Klinik. Zudem verstarb ein über 70 Jahre alter Mann in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Somit sind nun 338 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 19.737 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 2.373. Am Vortag lag die Zahl bei 2.265.

661 Fälle binnen sieben Tage: Knapp 50 Prozent Impfdurchbrüche

Nach weiteren Angaben der Stadt waren vom 1. November bis zum 7. November (Kalenderwoche 44) von insgesamt 661 bestätigten Fällen 339 Personen nicht geimpft. Elf Neuinfizierte waren einmal und 321 vollständig geimpft. Zwölf der 661 Fälle wurden mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im selben Zeitraum 65 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. 49 seien durch einen PCR-Test bestätigt worden. Insgesamt seien in der 44. Kalenderwoche 8.826 Bürgertestungen in Mannheim durchgeführt worden.

LGA-Werte für die Region

Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Freitag (Stand 16 Uhr) mit 195 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 22.507 Fälle) innerhalb eines Tages auf 375,2 gestiegen. Am Donnerstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 353,2. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert deutlich. Am Freitag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 200,8.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 274,0 gestiegen (Vortag 264,5). Vom Gesundheitsamt wurden am Freitag 228 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 30.161 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 50 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.749 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 175,1 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 182,1 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist am Freitag auf 5,0 gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert bei 4,9. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nahm im Vergleich zum Vortag um 29 Fälle auf 380 zu.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 7.977 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 697.454 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 352,6 (Stand: 16 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert bei 332,3.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 11.242 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Das sind 38 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 615.949 Personen.

Kretschmann: Corona-Alarmstufe dürfte bald erreicht sein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat derweil vor einer Überlastung der Krankenhäuser gewarnt und die Bevölkerung auf weitere Beschränkungen eingestimmt. "Die Alarmstufe tritt voraussichtlich in wenigen Tagen in Kraft und mit ihr weitreichende Schutzmaßnahmen", sagte Kretschmann am Freitag in einem Podcast, wie das Staatsministerium in Stuttgart mitteilte. "In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt dann die 2G-Regel", fügte er hinzu.

Der Südwesten hatte zuletzt mehrfach neue Höchstwerte in dieser Pandemie erreicht. Die Belegung von Intensivbetten mit Covid-Patienten bewegt sich immer mehr auf die Schwelle von 390 zu, ab der im Land die Corona-Alarmstufe greifen würde. Die bevorstehende 2G-Regel bedeutet, dass in vielen Bereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang erhalten.

Kretschmann sagte weiter, es gehe nicht um eine Bestrafung von Ungeimpften. "Die Maßnahmen sind schlicht notwendig, da sonst eine Überlastung unseres Gesundheitssystems droht. Und sie sind verhältnismäßig, da sie nicht diejenigen betreffen, die geimpft sind oder eine Infektion durchgemacht haben", sagte er. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.