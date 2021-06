Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt weiter konstant

Mannheim. Mit sieben neu gemeldeten Corona-Fällen beträgt die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Mittwoch (Stand 16 Uhr) 15,8. Damit bleibt der Wert im Vergleich zum Vortag weiter konstant. Die Inzidenz war am Dienstag mit einem Wert von 16,1 nur minimal höher. Auch im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin, wenn auch nur noch leicht: Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 17,1.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.299 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist um einen weiteren Verstorbenen auf nun 303 gestiegen. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.742 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 254.