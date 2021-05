Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt mit elf neuen Fällen unter 50

Mannheim. Mit elf neu gemeldeten Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag (Stand 16 Uhr) auf 44,1 gesunken. Dies ist der niedrigste Wert - bezogen auf die von der Stadt täglich vermeldeten Fallzahlen - seit dem 18. Februar, als sich die Inzidenz auf 41,5 belief.

Im Vergleich zum Vortag sinkt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) und bleibt nach den täglich veröffentlichen Zahlen der Stadt den zweiten Tag in Folge unter der Grenze von 50. Der Wert lag am Freitag bei 49,9. Auch im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin deutlich: Am Samstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 81,1.

Corona-Inzidenz: Aktueller RKI-Wert für Mannheim Derzeit weist das Robert Koch-Institut (RKI) für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,3 aus. In den vergangenen Tagen lag der Wert bei 61,8 (Freitag) und 64,1 (Donnerstag). Bei den von Städten und Kreisen veröffentlichten Corona-Fallzahlen handelt es sich in der Regel um die aktuellsten Werte. Entscheidend, beispielsweise für die Corona-Beschränkungen der Bundes-Notbremse, ist jedoch der Inzidenzwert, den das RKI ausweist. Dieser Wert wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen.

Mit den zwölf neuen Fällen vom Freitag wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.151 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weitherhin 300 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.063 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 788. Mit 749 Erkrankten gab es zuletzt am 12. März weniger akute Fälle.