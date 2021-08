Corona-Inzidenz in Mannheim auf über 50 gestiegen - 25 reiseassoziierte Fälle festgestellt

Mannheim. Mit 32 weiteren Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand 16 Uhr) auf 51,5 gestiegen. Am Vortag lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 44,7. Im Wochenvergleich ist der Wert ebenfalls gestiegen: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 26,1.

Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Freitag mit einem Wert von 53,4 (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Damit lag der Wert den vierten Tag in Folge über der Grenze von 35. Landsweit weist Mannheim damit mit Abstand die höchste Inzidenz auf. Doch auch wenn der Wert noch am Samstag über 35 liegen würde, wird es in Mannheim deswegen keine neuen Corona-Vorschriften nur für den Sonntag geben. Grund dafür ist eine neue Landesverordnung, die am Montag eingeführt werden soll. Bei Regeländerungen sei eine Geltungsdauer von lediglich ein oder zwei Tagen „nicht zielführend“, teilte dieser Redaktion am Freitagvormittag auf Anfrage ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums mit. Auch die Stadt bestätigte nach Rücksprache mit dem Sozialministerium, dass die Inzidenzstufe 2 mit den aktuellen Maßnahmen bis zur Gültigkeit der neuen Landesverordnung unverändert weiter gelten.

Am Donnerstag, an dem die Inzidenz bei 46,4 (Mittwoch: 41,5, Dienstag: 37,7) hatte es noch geheißen, dass es nach einer vorläufigen Prüfung dieser schwierigen Rechtsfrage wohl keinen Ermessensspielraum gebe. Nach der alten Landesverordnung wäre Mannheim bei einem Landeswert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 35, in die Inzidenzstufe 3 gerutscht. Damit hätten am Sonntag wahrscheinlich wieder mehr Einschränkungen in der Quadratestadt gegriffen.

Dem Gesundheitsamt in Mannheim wurden nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.765 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung weiter mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 306 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.096 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 363. Am Vortag lag der Wert noch bei 339.

Mehr als 285.000 Impfungen durchgeführt

Seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres sind in Mannheim bislang 286.470 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden (Stand: Donnerstag, 21 Uhr). Dabei wurden nach Angaben der Stadt im Impfzentrum und von den Mobilen Impfteams insgesamt 148.553 Erstimpfungen verabreicht und 137.917 Zweitimpfungen.

Nach weiteren Angaben der Stadt waren in der Kalenderwoche 31 (2. August bis 8. August) von insgesamt 85 bestätigten Fällen 46 Personen nicht geimpft. 16 Neuinfizierte waren einmal und 23 vollständig geimpft. 25 der 85 Fälle wurden mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im selben Zeitraum 70 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. 53 seien durch einen PCR-Test bestätigt worden. Das macht gegenüber der Gesamtzahl von 85 neuen positiven Fällen in der 31. Kalenderwoche 62,4 Prozent der entdeckten Fälle aus. Insgesamt wurden vom 2. August bis 8. August 32.415 Bürgertestungen in Mannheim durchgeführt.

