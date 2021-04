Corona-Inzidenz beträgt weiter mehr als 190 - vier weitere Todesfälle in Mannheim

Mannheim. 105 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Mittwochnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 14.111 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit.

AdUnit urban-intext1

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 193,1. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 196,7. Im Wochenvergleich ist der Wert deutlich angestiegen: Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 163,8.

Zudem vermeldete die Stadt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Dabei handelt es sich jeweils um eine über 90 und eine über 80 Jahre alte Frau sowie um einen über 70 und einen über 60 Jahre alten Mann, die in Mannheimer Krankenhäusern verstarben.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren MM+ testen Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Mehr erfahren

Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie nun 278 Personen verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 12.225 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.608.

AdUnit urban-intext2