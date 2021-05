Corona in Mannheim: 300 Menschen sind seit Beginn der Pandemie gestorben

Ein trauriger Schwellenwert wurde am Freitag (Stand: 16 Uhr) in den aktuellen Corona-Statistiken erreicht: Die Pandemie hat bislang in Mannheim 300 Todesopfer gefordert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind zwei Männer, über 60 und über 50 Jahre alt, im Krankenhaus im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Zugleich ging die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen auf zwölf zurück, insgesamt sind in Mannheim 16 140 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert worden. Indessen gelten 15 004 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen vom städtischen Gesundheitsamt aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim zurzeit noch 836 akute Infektionsfälle.

Inzidenz knapp unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ging nach den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim erstmals seit vielen Wochen auf 49,9 zurück. Das Unterschreiten der 50er Marke ist entscheidend für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Rechtlich maßgeblich ist hierfür aber der vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Wert, der jeweils am Vormittag bekanntgegeben wird. Für Freitag hatte das RKI für den Stadtkreis Mannheim noch eine Inzidenz von 61,8 gemeldet. Die offiziellen RKI-Werte und die aus den aktuellen Mannheimer Zahlen ermittelte Inzidenz können wegen der Meldeverzögerung leicht voneinander abweichen. Die jeweils aktuelle RKI-Zahl ist online unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

Impfkampagne geht voran

Sie geht langsam, aber sie geht voran: die Impfkampagne. Im Zentrum in der Maimarkthalle und von mobilen Teams wurden innerhalb von fünf Monaten (Zeitraum vom 27. Dezember bis Donnerstag, 27. Mai, 21 Uhr) in Mannheim 178 236 Immunisierungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung um 122 469 Erstimpfungen und um 55 767 Zweitimpfungen. Die zwischenzeitlich in Arztpraxen sowie in Impfzentren außerhalb der Stadt durchgeführten Immunisierungen sind in diesen Angaben nicht enthalten.

Positive Schnelltests

Im Zeitraum vom 17. bis zum 23. Mai hat das Gesundheitsamt 94 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimern erhalten. Bei 43 der betroffenen Personen liegt zusätzlich eine Bestätigung der Infektion durch einen PCR-Test vor. Alle 43 Fälle waren den Angaben zufolge ohne Krankheitszeichen. Sie wären demnach ohne einen Schnelltest erst später oder vielleicht gar nicht entdeckt worden. Die 43 über Schnelltests entdeckten positiven Fälle machen gegenüber der Gesamtzahl von 257 neuen Corona-Infektionen in der vergangenen Woche (20. Kalenderwoche) 16,7 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 20. Kalenderwoche 66 277 kostenlose Bürgertestungen ohne Krankheitszeichen vorgenommen.

Shisha-Rauchen bleibt verboten

Auch wenn nun mehr und mehr Öffnungen möglich werden, weist die Stadt darauf hin, dass das Shisha-Rauchen in den einschlägigen Shisha-Bars unter den derzeit geltenden Pandemieregelungen weiterhin verboten ist. Das wird durch den Paragrafen 15, Absatz 1, Nummer 12 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg auch weiterhin untersagt bleiben. Laut der seit 14. Mai gültigen Fassung der Verordnung ist – unter Auflagen – lediglich der Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften gestattet.

