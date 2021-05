Corona-Impfungen in der Mannheimer Neckarstadt-West

Mannheim. Bürgerinnen und Bürger aus dem Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West haben ab Montag, 10. Mai, die Möglichkeit sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bis Mittwoch, 19. Mai, werden für zehn Tage zwischen 9 und 15 Uhr zwei Mobile Impfteams vor Ort sein, um eine Impfung des Herstellers Moderna im Bürgerhaus der Neckarstadt-Wes anzubieten, teilte die Stadt mirt „Das Infektionsgeschehen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen ist deutlich überdurchschnittlich“, hob Oberbürgermeister Peter Kurz hervor und erklärte weiter, dass dies auf die dortigen Wohnverhältnisse zurückzuführen sei. Zudem hätten viele Menschen im Stadtteil keine Möglichkeit zum Homeoffice. Kurz verwies auf die positiven Erfahrungen, die die Stadt bei derselben Aktion letzte Woche auf der Hochstätt durchführte und betonte, dass die Impfquote in solchen Stadtteilen überdurchschnittlich sei.

Gleichzeitig richtete der Oberbürgermeister seinen Dank an das Land Baden-Württemberg für die Unterstützung des Modellprojekts. „Wir freuen uns, dass wir mit der besonderen Freigabe des Landes bereits vorab diese vulnerable Gruppe impfen können. Wir arbeiten intensiv an Konzepten für weitere Stadtteile, brauchen dafür aber weitere Kapazitäten und Unterstützung des Landes“, so Kurz. In Baden-Württemberg sind Personen der Prioritätsgruppe drei erst ab Montag, 17. Mai, impfberechtigt. Darunter fallen auch Menschen mit besonderen Wohn- und Lebenslagen.