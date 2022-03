Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pandemie - Anstieg der Fallzahlen setzt sich fort / Impfpunkte in Vororten werden geschlossen Corona-Impfpunkte in Neckarau und Käfertal am Samstag letztmals geöffnet

Mit der Reduzierung der Impfangebote in Mannheim wird nun begonnen. Wer sich in Neckarau und Käfertal noch vor der sich ausbreiteten Virusvariante BA.2 schützen lassen will, muss sich beeilen. © Fabian Sommer