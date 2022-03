Corona-Fälle an UMM, Theresienkrankenhaus und Diako: Kurzfristige Absagen von Operationen möglich

Mannheim. An der Universitätsmedizin, am Theresienkrankenhaus sowie am Diako kann es derzeit zu kurzfristigen Absagen geplanter Operationen kommen. Das gab das Universitätsklinikum am Freitag bekannt. Grund sei ein zunehmend „sehr ausgeprägter Personalnotstand“. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien trotz Booster-Impfung positiv auf Corona getestet worden. Demnach fallen die Betroffenen aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen für mindestens sieben Tage aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An allen Kliniken müssen derzeit laut Mitteilung jedoch nur Eingriffe verschoben werden, die aus medizinischer Sicht als „nicht dringlich“ eingestuft werden. Das sei insbesondere der Fall, wenn zum Beispiel ein hochspezialisierter Operateur ausfällt. Patienten, deren geplante Operation verschoben werden muss, werden von ihrer behandelnden Klinik benachrichtigt.

Aufgrund der weiterhin ansteigenden Infektionszahlen bleibt zudem das allgemeine Besuchsverbot in den Mannheimer Krankenhäusern bestehen. In besonderen Fällen sind aber weiterhin Ausnahmen möglich – etwa für Angehörige von Sterbenden und Schwerstkranken oder Begleitpersonen von Kindern. Hier gilt weiterhin die 3G-Regel.