Corona-Demo: Etwa 1000 Menschen unterwegs zum Schloss

Mannheim. Erneut haben sich am Montagabend in Mannheim Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Gegen 18.15 Uhr sprach ein Polizeisprecher von "maximal 300 Personen", die sich auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt eingefunden hätten.Von dort aus wollten sie in Richtung Schloss laufen. Etwa eine Stunde später war der Protestzug am Paradeplatz angekommen und laut des Polizeisprechers auf etwa 1000 Menschen angewachsen. Unterwegs hätten die Beamten die Teilnehmenden per Lautsprecherdurchsage auf die Maskenpflicht hingewiesen. Ansonsten habe es bis dahin keine Vorkommnisse gegeben, alles sei friedlich. Wie schon in der Vorwoche sei die Versammlung angemeldet gewesen. Veranstalter sei erneut die Offene Gesellschaft Kurpfalz, die den Corona-Maßnahmen kritisch gegenübersteht.

