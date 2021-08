Comiczeichnerin Sophie Labelle liest “Assigned Male”

Mannheim. Am Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, ist die Comiczeichnerin Sophie Labelle für eine Lesung ihres Comics “Assigned Male” im Queeren Zentrum in G7, 14 in Mannheim. Labelle ist gebürtige Kanadierin, die ihre Erfahrungen als Transfrau durch Comics, Bücher und Aktionen mit der Welt teilt. Sie möchte Transkindern helfen, sich der Diskriminierung gegenüber Transpersonen entgegenzusetzen und lernen, sich selbst zu lieben. In “Assigned Male” geht es um ein elfjähriges Transmädchen, das genau diese Dinge lernt.

Labelle erfährt auch als erwachsene noch Diskriminierung und sogar Morddrohungen und Erpressungsversuche, weshalb sie sich für schärfere Gesetze gegen Mobbing einsetzt. In diesem Zusammenhang spricht sie bei der Lesung auch über die Hintergründe und Entstehungsgeschichte ihres Comics und beantwortet Fragen.

Die Lesung findet auf Englisch statt und wird konsekutiv übersetzt. Des Weiteren gibt es die Gelegenheit, sich andere Comics von Labelle anzuschauen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter der E-Mail katrin.hofner@qzm-rn.de ist nötig, da es eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt. Zudem sollen sich die Besucherinnen und Besucher innerhalb der 24 Stunden vor der Lesung testen - ein Selbsttest ist ausreichend. Die Lesung wird auch live übertragen, den Link zur Übertragung finden Interessierte hier.