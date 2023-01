Comedy mit Nilpferd im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Das vierte Soloprogramm von Sebastian Reich & Nilpferd-Dame Amanda wird total verrückt!“, kündigt das Mannheimer Capitol an, wo der Comedian und Bauchredner am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, auftritt. „Spontane Interaktionen, Musik, hippe Nilpferd-Comedy und jede Menge lustige Überraschungen werden die Lachmuskeln des Publikums strapazieren“ heißt es weiter. Karten für die Show gibt es in drei Platzkategorien zwischen 27,70 und 32,30 Euro. Online-Tickets zum selber Ausdrucken gibt es online bei www.printyourticket.de.

