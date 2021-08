Codierung kann Diebe abschrecken

Durch das Codieren wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Dieser wird in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet jetzt drei weitere Codierungstermine an: am Mittwoch, 4. August, 16 bis 18 Uhr, bei der Fahrradwerkstatt im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof, am Samstag, 7. August, 11 bis 14 Uhr, bei Zweirad Stadler, Casterfeldstraße 40-44, Neckarau, und am Donnerstag, 12. August, 16 bis 18 Uhr, bei Radsport Altig, Uhlandstraße 12 in der Neckarstadt. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades eine eidesstattliche Erklärung abgeben.

Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzer, die den Behörden eine Zuordnung des Rades ermöglichen. Auch hat er eine abschreckende Wirkung auf mögliche Diebe, da der Wiederverkaufswert sinkt. Die Codierung eines Rads kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus fünf Euro. red/stp

Info: Weitere Infos: 0621/9 76 60 93 oder 01575/1 30 71 28.

