Codierung am Meßplatz

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zum Gebrauchtradmarkt für Samstag, 18. September, 10 bis 13 Uhr auf den Alten Meßplatz ein. Auch Privatpersonen können hier ein gebrauchtes Rad verkaufen. Lediglich bei erfolgtem Verkauf werde eine Provision von drei Euro fällig, so die Organisatoren. Ebenfalls ab 10 Uhr bietet der ADFC eine Fahrrad-Codierung durch ehrenamtliche Aktive an. Sie kostet 15 Euro (ADFC-Mitglieder 8 Euro, zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro). Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann das Eigentum am Rad mit einer eidesstattlichen Erklärung dokumentiert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie werden vor Ort von allen Personen die Kontaktdaten aufgenommen und für vier Wochen verwahrt. Alternativ können die Corona-Warn-App oder die Luca-App zur Anmeldung verwendet werden. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wird empfohlen. Das ADFC-Programmheft mit Informationen etwa über das pädagogische Angebot des ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg oder VRN-NextBike kann an den verschiedenen ADFC-Infopunkten kostenlos mitgenommen werden. Weitere Infos unter www.adfc-bw.de/mannheim, Infos zur Codierung unter Telefon 0621/97 660 93 oder 0157/51 30 71 28. red/bhr