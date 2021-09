City-Geschäfte öffnen an diesem Sonntag

Die Veranstalter und Einzelhändler mussten lange bangen, doch auf den letzten Drücker ist es ihnen gelungen, die notwendige Genehmigung zu bekommen. Mussten im vergangenen Jahr Marktmeile und verkaufsoffener Sonntag Corona-bedingt pausieren, weil die geltenden Corona-Regeln eine Durchführung nicht zuließen, so steht einer Öffnung der Läden an diesem Sonntag, 3. Oktober, nichts mehr im Wege. Von 13 bis 18 Uhr öffnen in der Innenstadt die Geschäfte, dazu laden mehrere Märkte und Musik zum Verweilen ein.

Wie sehr der verkaufsoffene Sonntag zuletzt auf der Kippe stand, verdeutlichten die Ausführungen von Lutz Pauels bei der Vorstellung des Programms am Montag im Jazzclub Ella & Louis: „Am Freitag haben wir die letzten kleinen Auflagen bekommen“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft City über das Genehmigungsverfahren. Insbesondere mit der städtischen Event und Promotion (EP) als Veranstalter der Marktmeile gab es einen engen Austausch: „Zuletzt haben wir drei Mal am Tag telefoniert.“

Programm zur Marktmeile und dem Verkaufsoffenen Sonntag Zur Marktmeile, mit der Event & Promotion Mannheim jährlich an die Verleihung der Marktrechte an die Stadt im Jahr 1613 erinnert, gehören Fun & Food auf dem Neuen Meßplatz, ein kleiner Lebensmittelmarkt auf dem Marktplatz, der Kunstmarkt auf dem Paradeplatz sowie der Herbstmarkt und „Jazz im Quadrat“ auf den Kapuzinerplanken. Lebensmittelmarkt und Kunstmarkt öffnen am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Der Herbstmarkt beginnt schon am Donnerstag, 30. September und dauert bis Samstag, 9. Oktober. Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr. Fun & Food ist bis 17. Oktober täglich von 13 bis 22 Uhr geöffnet; freitags, samstags und vor Feiertagen bis 23 Uhr. Für „Jazz im Quadrat“ auf den Kapuzinerplanken, präsentiert vom „MM“, gibt es zwei Termine am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am Samstag tritt das Katia Belley Duo auf, am Sonntag das Thomas Siffling Organ Quintet. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Das Institut Français und Engelhorn präsentieren in der Vinothek Coq au vin (O 4) eine Lesung mit der Autorin Murielle Rousseau aus ihrem neuen Buch „Die Cafés von Paris“. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Eintritt 20 Euro inklusive Frühstück und Heißgetränk. Es gilt die 3G-Regel. cs

Die Marktmeile werde dieses Mal in einer etwas anderen Form stattfinden, kündigte EP-Geschäftsführerin Christine Igel an: „Wir gehen ein paar Schritte zurück, anknüpfend an die Verleihung der Marktrechte.“ Die Planungsphase sei sehr kurz und die Unsicherheit darüber, ob sich die Märkte im Einklang mit den Corona-Regeln durchführen lassen, groß gewesen. Ein Programmpunkt der Marktmeile läuft bereits: das mobile Freizeitangebot Fun & Food auf dem Neuen Meßplatz, als Ersatz für die Herbstmess.

Wochenmarkt auf Marktplatz

Eine Veränderung gibt es auf dem Marktplatz in G 1. Der Stoffmarkt, der dort üblicherweise seine Zelte aufschlägt, hat laut Igel die Route seiner Tour geändert und ist dieses Mal nicht dabei. Stattdessen wird dort ein kleiner Lebensmittelmarkt angeboten. „Die Wochenmärkte gehören zum Handel dazu“, sagte Igel. Das Angebot werde aber kleiner sein als gewohnt und sei nicht vergleichbar mit einem Samstag. Sie dankte den Wochenmarkthändlern, die innerhalb weniger Tage auf die EP-Anfrage zugesagt hätten. Igel will außerdem versuchen, auf dem Marktplatz eine Impfaktion anzubieten. Wegen der Neuordnung der Impfzentren im Land ab Oktober ist aber noch nicht sicher, ob das gelingt.

Auf dem Paradeplatz bietet sich ein gewohntes Bild: Beim Kunstmarkt stellen mehrere Künstler handgefertigten Schmuck, Fotografien, Skulpturen oder Bilder aus. Der Jahreszeit angemessen geht es auf den Kapuzinerplanken zu: Werbegemeinschaft und das KW-Team aus Deidesheim laden dort zum Herbstmarkt ein, der schon am Donnerstag beginnt.

„Der Herbstmarkt stand bis letzte Woche auf der Kippe“, erklärte Veranstalter Jürgen Kleine-Wilde. Das Angebot sei kleiner als in früheren Jahren, da viele Veranstaltungen immer noch nicht stattfänden und Händler ihre Stände nicht nur für einen Markt bestücken wollten, so Kleine-Wilde. Unter anderem gibt es Wurst- und Backwaren aus dem Elsass, Gewürze, Honig und Marmeladen aus dem Allgäu, Neuen Wein und Zwiebelkuchen sowie Crêpes, Nüsse, Waffeln und Dampfnudeln.

Am Wochenende wird für die Kinder ein Karussell aufgebaut. Der Herbstmarkt wird wegen Corona zweigeteilt: Der Bereich für den Warenverkauf ist frei zugänglich, nur beim Anstehen muss eine Maske getragen werden. Der Gastronomiebereich wird eingezäunt. Dort ist ein 3G-Nachweis erforderlich und eine Erfassung über die Luca-App oder durch das Ausfüllen eines Zettels.

Nur Stehplätze beim Jazz

Dasselbe Prozedere wird beim vom „MM“ präsentierten „Jazz im Quadrat“ angewandt. Es gibt nur Stehplätze, und ein Abstand von 1,5 Meter muss eingehalten werden. Am Samstag von 14 bis 17 Uhr laden das Institut Français und die Werbegemeinschaft zum Konzert der Sängerin Katia Belley und des Gitarristen Dee Rosario zu einer musikalischen Reise durch das Frankreich der 1960er Jahre bis heute ein. Am Sonntag, zur gleichen Zeit, steht das neu formierte Thomas Siffling Organ Quintet auf der Bühne. Siffling kündigt einen „umgänglichen Jazz“ an, „wir wollen niemand verschrecken“.

„Wir müssen die Innenstadt mit solchen Aktionen beleben“, forderte der Musiker. Auch Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter von Engelhorn, setzt auf solche Formate: „Die Innenstädte sterben, wenn sie nicht lebendig bleiben.“ Er und Swen Rubel vom Handelsverband Nordbaden dankten der Stadt, dass sie den verkaufsoffenen Sonntag ermöglicht. Bürgermeister Michael Grötsch sprach von einem „Schritt nach vorn in die Vergangenheit“ und einem Signal, dass die Menschen wieder vieles genießen könnten.