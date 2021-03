  Chronologie eines Sonntags

10.18 Uhr: Nikolas Löbels Referent Thomas Hornung verschickt eine persönliche Erklärung des Abgeordneten: „Ich übernehme die Verantwortung und ziehe mich aus der Politik zurück“, heißt es darin. Löbel kündigt an, seine Mandate in Bundestag und Gemeinderat zum 31. August niederzulegen. Den Kreisvorsitz der Mannheimer CDU will er sofort abgeben.

10.59 Uhr: Diese Redaktion schickt eine Mail mit Fragen an Löbel – unter anderem, warum er die zwei Mandate erst zum 31. August abgibt. Löbel reagiert nicht.

11 Uhr: Der Kreisvorstand der Mannheimer CDU beginnt seine am Samstag anberaumte Sondersitzung per Videokonferenz. Löbel selbst nimmt auch daran teil. Zu jeder Vorstandssitzung werden auch Fraktionschef Claudius Kranz und die beiden CDU-Bürgermeister Christian Specht und Michael Grötsch sowie die Orts- und Ehrenvorsitzenden eingeladen.

14.25 Uhr: Der Kreisvorstand verschickt eine Erklärung. Darin fordert er Löbel auf, seine Ämter bis spätestens 31. März abzugeben, um allen Beteiligten eine unnötige Hängepartie zu ersparen. „Das ist vor dem Hintergrund der Geschehnisse unausweichlich, folgerichtig und konsequent.“ imo/stp