Chronik eines noch ungelösten Mordfalls

Es ist eine Bluttat am helllichten Tag mitten im beliebten Mannheimer Wohnviertel, deren Hintergründe noch immer teilweise im Dunklen liegen: An einem Dienstagmorgen Ende Oktober finden Polizisten eine Frau und Mutter einer Zwölfjährigen tot in ihrer Wohnung in der Schwetzingerstadt. Schon am Tatort kommt der Verdacht auf: Wurde die Frau ermordet? Wie genau es den Fahndern gelungen ist, den mutmaßliche Täter zu identifizieren und zu schnappen, warum die Ermittlungen noch immer laufen und wer der Mann ist, der die gebürtige Rumäninen getötet haben soll – eine Chronik des noch ungeklärten Falls mit neuen Details.

Am frühen Dienstagmorgen Mitte Oktober betreten Polizisten, alarmiert durch den Anruf einer Bekannten, eine Wohnung in der Schwetzingerstadt. Um kurz vor 10 Uhr finden sie die Leiche einer 41-Jährigen. Das Zuhause der Mutter und Ehefrau liegt in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße, mitten in einem beliebten Stadtviertel bei jungen Familien. Schon am Tatort gibt es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, die Frau ist beim Eintreffen der Ermittler noch nicht lange tot. Eine 50-köpfige Sonderkommission (Soko), genannt „Glocke“ wird eingerichtet, Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, vom Täter fehlt zunächst jede Spur.

Einen Tag nach dem Fund des Opfers bestätigt die Obduktion den Verdacht auf ein Verbrechen: Die 41-Jährige starb durch Gewalteinwirkung. Dass sie stranguliert wurde, verschweigen die Ermittler zunächst aus taktischen Gründen vor der Öffentlichkeit – schließlich ist das Täterwissen. Die Polizei bittet stattdessen um Hinweise aus der Bevölkerung über verdächtige Personen, die sich in direkter Umgebung nach der Tat dort aufgehalten haben.

Festnahme in Duisburg

Im Verborgenen setzt die Soko nun auf die Zusammenarbeit mit einem Spezialkommando der Polizei Nordrhein-Westfalen. Das Kommando spürt nach intensiver Fahndung und Ermittlung einen Tatverdächtigen in Duisburg auf: einen 31-jährigen obdachlosen Mann. Zuvor hatten die Mannheimer Fahnder auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Deutschen erwirkt – wegen des Verdachts des Mordes. Das Spezialkommando stürmt daraufhin an einem Samstagabend die Wohnung eines Bekannten, in der sich der 31-Jährige offenbar versteckt hält. Nach der Festnahme wird der Tatverdächtige nach Mannheim überführt. Bei seiner Verhaftung schweigt der Mann.

Wie aber war es gelungen, den Verdächtigen drei Tage nach der Tat und knapp 300 Kilometer entfernt vom Tatort ausfindig zu machen? Und vor allem: ihn als mutmaßlichen Mörder zu identifizieren? Nachgefragt bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft gibt die Herrin des Verfahrens Einblicke in die Ermittlungsarbeit: So hatte die Sonderkommission mit dem Landeskriminalamt am Tatort gesicherte DNA-Spuren ausgewertet. Eingespeist in die DNA-Datenbank landeten die Fahnder gleich mehrere Treffer: Zum einen offenbarten die gespeicherten genetischen Spuren die Identität des Mannes, der bis dahin nicht vorbestraft ist. Zum anderen führten sie die Ermittler zu einer weiteren Straftat, die bislang ungelöst war – einem Raubüberfall an einer jungen Frau in Heidelberg-Handschuhsheim.

Denn die DNA-Spuren am Rucksack des 28-jährigen Opfers lassen sich eindeutig dem 31-Jährigen zuordnen. Der Verdacht erhärtet sich, als die Fahnder bei der Festnahme des Mannes Teile des Diebesguts aus dem Rucksack der Frau finden. Die Soko bündelt die Ermittlung zu beiden Fällen, geht nun der Frage nach: Hat der Tatverdächtige nur einen Tag vor dem mutmaßlichen Mord in Mannheim eine andere Frau in Heidelberg ausgeraubt? Oder hat er sogar noch weitere Straftaten begangen? Wie brutal der Mann beim Überfall vorgegangen sein soll, zeigt der Tathergang laut Staatsanwaltschaft: So soll der Tatverdächtige seinem Opfer mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen und es so verletzt haben. Die Frau hatte sich auch den Knöchel gebrochen.

Was der Beschuldigte dazu sagt? Auf Nachfrage erklärt die Staatsanwaltschaft: Bislang schweigt der Tatverdächtige zu seinen Motiven, er sitzt seit Wochen in Untersuchungshaft. Offen bleibt auch, warum die 41-Jährige den Täter überhaupt in die Wohnung gelassen hat. Ob der 31-Jährige sein Opfer, dessen Partner oder die Bekannte, die die Polizei alarmiert hatte, gekannt hat? „Dazu dauern die Ermittlungen an. Bislang konnte keinerlei Kontakt festgestellt werden“, so die Staatsanwaltschaft.