„Christoph 53“ hat Blut an Bord

Zum Weltblutspendertag am 14. Juni ruft die DRF Luftrettung Menschen in der Region dazu auf, Blut und Blutplasma zu spenden. Die gemeinnützige Organisation führt in Mannheim seit einiger Zeit Blutprodukte im Hubschrauber „Christoph 53“ mit, um direkt am Einsatzort das Leben von Patientinnen und Patienten mit schwerem Blutverlust zu retten.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 53“ ist in Mannheim stationiert. © DRF

Blut und Blutprodukte können bei Krebsbehandlungen, Transplantationen und Operationen Leben retten, teilt die DRF mit. Nur durch eine ausreichende Spendenbereitschaft gebe es ausreichende Mengen. 2019 sei es der DRF Luftrettung und der Universitätsmedizin Greifswald gelungen, ein wissenschaftlich geprüftes Verfahren für den Transport von Blut- und Plasmakonserven an Bord der Hubschrauber der gemeinnützigen Organisation zu etablieren. Nach Greifswald folgte die Station in Mannheim, seit März 2021 setzt auch die Regensburger Besatzung Blut und Blutplasma ein.

Hilfe am Unfallort

Seit 2019, so die DRF, sei Hilfe in der Region um Mannheim deshalb auch gleich am Unfallort möglich – und nicht erst in der Klinik. Möglich gemacht habe dies eine Kooperation zwischen dem DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und der DRF Luftrettung. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph 53” kann Verletzten, deren Leben durch einen schweren Blutverlust in Gefahr ist, Blut- und Blutplasma verabreichen. „Gerade wenn der Weg in eine geeignete Klinik weit ist, kann dies die entscheidenden Minuten für das Überleben bedeuten“, so die DRF.

Harald Klüter, Ärztlicher Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie der Universitätsmedizin Mannheim, betont: „Mit den regelmäßigen Blutspenden sichern wir die Versorgung von akuten Notfällen, die jederzeit und unvorhersehbar auftreten. Die Luftrettung kann jederzeit auf die bereitstehenden Blutpräparate zurückgreifen.“ „Christoph 53“, der mit Pilotin, Notarzt und Notfallsanitäterin besetzte Hubschrauber der DRF Luftrettung, ist am Flughafen Mannheim stationiert und von 7 Uhr morgens bis Sonnenuntergang einsatzbereit. Orte im Umkreis von 60 Kilometern kann die Besatzung in maximal 15 Flugminuten erreichen. Das Einsatzgebiet umfasst die Leitstellenbereiche Mannheim, Rhein-Neckar, Bergstraße, Neckar-Odenwald, Karlsruhe, Kaiserslautern, Odenwald, Ludwigshafen, Mainz, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg und Südpfalz, informiert die DRF. baum/zg

