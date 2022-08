Christine Pradt gerührt von Gedenk-Aktionen der Waldhof-Fans

Es ist schon bitter. Christine Pradt hat sich mit Corona infiziert und konnte am Sonntagabend nicht beim Pokalspiel gegen Kiel im Carl-Benz-Stadion sein. Sie verpasste, wie die Südtribüne auf Initiative des Fan-Dachverbands PRO Waldhof nach ihrem verstorbenen Mann Walter Pradt umbenannt wurde. „So schade, ich wäre so gern dabei gewesen“, sagt sie am Montag dem „MM“ am Telefon. „Zweieinhalb Jahre hatte ich es nicht, bin drei Mal geimpft, und dann erwischt es mich ausgerechnet jetzt.“ Nun kann sie sich alles nur auf Handy-Videos anschauen. Die Fan-Choreographie mit Bildern ihres Mannes und der anderen Tribünen-Namenspaten Walter Spagerer und Otto Siffling (auf unserem Foto v.l.) sei wirklich toll gewesen. „Das machen die Ultras sowieso immer ganz super.“ Generell rühre es sie sehr, wie ihr Mann auch acht Jahre nach seinem Tod noch von den Fans gefeiert werde. Und dass die Blau-Schwarzen dann die Kieler im Elfmeterschießen besiegt hätten, sei „das Tüpfelchen auf dem i“. sma (Bild: Michael Ruffler/PIX)

