Christian Habekost als "Stadtbabbler" auf der Buga

Auf der Buga treiben „Blumme“, bitte schön mit zwei „m“, auch dialektisch Blüten. Jedenfalls lässt Christian Habekost auf der großen Spinelli-Bühne allerlei Buchstaben wild ins Kraut schießen – beispielsweise bei „Tulwe“, „Scheranie “ und blühendem Co. Und da ist natürlich jene „Blum(m)evas“ mit „Duppe“ nicht weit, die in der Kurpfalz als Schoppeglas Kultstatus besitzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn Petrus bei seinem zweiten Buga-Auftritt die kalte Schulter zeigt, ist die Stimmung alles andere als kühl. Im Gegenteil. Bei „Chakos Bunder Garde Show“ sprießt schon in den ersten Minuten Begeisterung gepaart mit Beifall: Weil sich der gebürtige Mannheimer, der an der Weinstraße Wurzeln geschlagen hat – somit ein echter Kurpfälzer! –, köstlich darauf versteht, mit seinem Publikum interagierend zu „babble“ und nicht einfach sein Programm abzuspulen. Und bei dem präsentiert er die Metropolregion Rhein-Neckar als Garten Eden – wozu eine Gemeinde wie Edenkoben geradewegs herausfordert.

Ohrweiden statt Augenweiden

Klar, ein Comedian kommt an dem Wirbel um jene schlagzeilenträchtigen Kostüme des Awo-Seniorinnenballetts, die bei der Buga unerwünscht sind, nicht vorbei. Habekost verpackt seinen Spott freilich gnädig und betreibt nach biologischem Vorbild so etwas wie Mimikry-Tarnung. Ganz nebenbei erzählt der „MundArtist“, wie sich der etwas andere Kabarettist gern selbst bezeichnet, von Anfragen in den sozialen Medien, ob er auf der Spinelli-Bühne „nackisch“ auftritt – um bei seiner Kostümwahl nichts falsch zu machen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltungen Buga23 in Mannheim: Das ist in den kommenden Tagen geboten Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Blühende Augenweiden gibt es in den beiden Ausstellungsparks reichlich. Habekost hat den Part der „Ohrweiden“ übernommen, auf denen er Blüten der Kurpfälzer „Sprooch“ mit dem ganz besonderen Singsang – „Klong“ und „Flummi-Rhythmus“ – sammelt. Und während der Wortzauberer über verbale Verwandlungen wie Sonne zur „Sunn“ – „was für ein Sound!“ – schwärmt, schwadroniert er rund ums Selbstbewusstsein, das sich die Metropolregion Rhein-Neckar verdient habe. Von wegen Provinz. „Wir sind hier die Provence von Deutschland!“ Mit Schlössern, Erfindungen und obendrein mit einem „jeden Tag anderen Aroma in der Luft“.

Im Publikum sitzen natürlich auch jenseits der Region angereiste Menschen – wie ein Ehepaar aus Erfurt, das der Journalistin auf dem Nachbarstuhl erzählt, bei der heimischen Gartenschau vor zwei Jahren dank Dauerkarte fast schon Zuhause gewesen zu sein. Einen für ihre Ohren höchst seltsam sprechenden Christian Chako Habekost – nein, von dem hatten sie noch nie gehört. Auch wenn die zwei „Außergewärtigen“, wie Chako Nicht-Einheimische zu bezeichnen pflegt, zwischendurch Übersetzungshilfe in Anspruch nehmen müssen, so hören sie sichtlich angetan, wenn auch etwas angestrengt zu. Offenbar beeindruckt das junge Paar besonders das Habekost‘sche Lieblingswort „Dutt“ . Beim Verabschieden verspricht es die Stuhlnachbarin, nie mehr umständlich von einer Tragetasche, sondern nur noch von der „Dutt“ zu reden – und dies derart inbrünstig, wie auf der Bühne vorgeführt.

Gags sind bei Comedian-Programmen das eine. Die eigentliche Kunst besteht freilich darin, sie in Geschichten zu verpacken. Und darauf versteht sich der „wohn- und lebhafte“ Linksrheiner mit rechtsrheinischer Migrationsgeschichte im Quadrat. Immer wieder herrlich seine schräge Schilderung, wie Haltegriffe mit Saugnapffunktion ins Duppeglas kamen und seither dafür sorgen, dass der Schoppe in pfälzischer Mischung (viel Wein, wenig Wasser) selbst nach dem Anfassen einer fettigen Worscht nicht aus den Fingern glitscht.

Witze über den „Flower Peter“

„Denglisch“ ist ja inzwischen allseits bekannt – „Kurpenglisch“ eher weniger. Und so mimt Habekost einen Stadtbabbler, der sich für internationale Buga-Gäste Englisch „druff gschafft hot“ und den Gentlemen wie „Gentlemänninen“ mahnend erklärt, links und rechts der Beete nur „looki, looki“ und nicht etwa „pflücki, pflücki“ zu machen. Und natürlich werden auch legendäre Witze vom „Flower Peter“ eingestreut. (Darüber dürfte sich Blumepeter auf Wolke sieben freuen.)

Und zum Schluss spendiert Chako dem johlenden wie klatschenden Publikum so allerlei Verschwörungen als Zugabe. Und dies wunderbar verschwurbelt. Uff Kurpälzisch, versteht sich.