Chloralarm im Parkschwimmbad Rheinau – Ursache jetzt behoben

Im Parkschwimmbad Rheinau war es – wie bereits kurz berichtet – am Sonntag infolge eines technischen Defekts zum Austritt von Chlor gekommen. Nach erneuter Überprüfung der Anlage am Montag ist nun die Ursache bekannt. Es handelte sich um einen defekten Vakuumregler an einer Chlorgasflasche. Dieser wurde ausgetauscht. Somit ist der Defekt behoben und das Bad wieder normal geöffnet. Die am Sonntag ausgetretene Chlorgasmenge sei aber so gering gewesen, dass es zu keiner Zeit zu einer gesundheitlichen Gefahr für die Besucher gekommen sei, teilte die Stadt nun mit. Die Evakuierung war laut Kommune einwandfrei verlaufen. Die Stadt dankte vor allem der Feuerwehr. Diese sei innerhalb kürzester Zeit vor Ort gewesen und habe das Personal bei der Räumung des Schwimmbads ebenso unterstützt wie die Helfer der DLRG. red/aph (Bild: René Priebe)

