Chinesische Klänge und Rockmusik

Der klassische Gitarrist William Chang, geboren in Mannheims Partnerstadt Zhenjiang, gibt am Samstag, 31. Juli, von 19 bis 21 Uhr im Chinesischen Garten im Luisenpark ein Konzert. Er studiert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater München, nachdem er am Konservatorium Shanghai 2020 seinen Abschluss gemacht hatte. Nun ist er der Einladung des Teehaus-Pächters Guoxiang Song gefolgt, ein Konzert seiner Musik zu geben, die eine Brücke zwischen China und Europa schlägt. Chang wird neben Stücken der europäischen Klassik, etwa von Johann Sebastian Bach, auch Werke der europäischen Moderne und Eigenkomposition darbieten.

Am Sonntag, 1. August, von 15 bis 17 Uhr heißt es auf der Seebühne: „Tür zu, es zieht!“ Olaf Mill, Peter Koch, Tony Clark und Karsten Kutscher versprechen eine musikalisch- humoreske Weltreise der besonderen Art, mit einer Melange der Rock- und Popgeschichte. Zur gleichen Zeit heißt es im Herzogenriedpark „Sunday Beats“. In der Reihe in Kooperation mit der Popakademie in der Konzertmuschel gastiert ok.danke.tschüss. Die Combo ordnet sich irgendwo zwischen „Einhorn-Rock“ und „Synthie-Pop“ein. Für alle Konzerte gilt, dass der Eintritt – bis auf Parkeintritt – frei ist. Gäste müssen Kontaktdaten hinterlassen. pwr