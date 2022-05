Chefin bezahlt Strafe für Mitarbeiter

Mannheim. Die Chefin eines 26-Jährigen zahlte am späten Freitagabend dessen Strafe. Wie die Polizei mitteilte, wendete sie damit die Haftstrafe ihres Mitarbeiters ab. Gegen 20:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 26-Jährigen am Hauptbahnhof Mannheim. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Diese konnte mit einer Strafzahlung abgewendet werden. Nachdem der Mann telefonisch seine Arbeitgeberin informierte, war diese bereit, die Strafe in Höhe von 1200 Euro für ihn zu begleichen. Sie übernahm zudem auch die Verfahrenskosten.

Bei einer Durchsuchung des Mannes stießen die Beamten jedoch auf einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz sowie auf Betäubungsmittel. Den 26-Jährigen erwarten nun neue Strafverfahren, unter anderem wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.