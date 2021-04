Charmanter Gastgeber

Er hatte sich das, wie er Freunden verriet, genau so gewünscht, weil er nie leiden wollte. Nun ist Amado-Jacques Marin (Bild) plötzlich und unerwartet, gestorben – mit 74 Jahren. Aber da der langjährige Direktor des Dorint-Kongresshotels im Juni 2010 vorzeitig in Pension ging, konnte er immerhin noch einige Jahre den Ruhestand genießen und reisen.

Marin war immer mehr als nur Hoteldirektor. Er engagierte sich stark für den Förderkreis Freunde des Luisenparks, da er mit Blick auf die grüne Oase wohnte, und für den Feuerio, war Unterstützer vom Verein Stadtbild und Motor des Vereins der Mannheimer Hoteliers und lange deren Vertreter im Rosengarten-Aufsichtsrat. Insbesondere war er aber generöser Sponsor sowie leidenschaftlicher, großzügiger Gastgeber, der stets charmant-galant seinen Gästen gerne ein persönliches Ambiente zum Wohlfühlen bot, weshalb es in seiner Ära gar einen Fanclub seiner Bar gab. Legendär waren die zahlreichen, von ihm initiierten opulenten und erfolgreichen Feste, von Schlagerpartys über Tanz in den Mai bis zu Silvesterbällen.

Enttäuscht ausgeschieden

© Markus Prosswitz / masterpress

Weil der Konzern das alles nicht mehr mittrug und die lange versprochenen Erweiterungspläne immer weiter verzögerte, ging er 2010 – unglaublich herzlich-wehmütig seitens der Gäste wie auch der Mitarbeiter verabschiedet. In Toulouse als Sohn einer Deutschen und eines Spaniers geboren, hatte Marin – wie in der Branche üblich – ganz klein angefangen, als Kellner und Koch, dann in renommierten Häusern gearbeitet. Im Sommer 1995 kam er nach fünf Jahren an der Spitze des Frankfurter Dorint Hotels nach Mannheim, um die Eröffnung des Neubaus neben dem Rosengarten vorzubereiten. Schon im zweiten vollen Geschäftsjahr schrieb das Haus schwarze Zahlen – auch dank guter Kooperation mit dem Rosengarten.

Zudem war Marin zeitweise Distriktmanager für sechs weitere Häuser von Rüsselsheim bis Freiburg und Mitglied im Aufsichtsrat des Dorint-Hotelkonzerns als Vertreter der leitenden Angestellten. Für den Konzern beispielhaft initiierte er das Projekt, den Auszubildenden für ein Wochenende die Leitung des Hotels anzuvertrauen. pwr (Bild Prosswitz)

