Walter „Charly“ Holzmann ist „Barackler des Jahres 2022“. Das hat der Fanclub „DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus“ mitgeteilt. Die Preisverleihung habe am 8. September am Alsenweg auf dem Horst-Kilian-Platz vor dem Jugendförderzentrum stattgefunden. Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro spendet Holzmann demnach an das Kinderhaus Kerschensteiner in Mannheim-Schönau.

Den Preis als „Barackler des Jahres“ vergibt der Fanclub seit 2019, um damit jährlich eine Person oder Organisation für deren Unterstützung des SV Waldhof Mannheim in jeglicher Form zu würdigen. Holzmann habe sein Engagement dem SV Waldhof gewidmet, speziell der Jugendarbeit am Alsenweg. Seit 50 Jahren arbeite er unermüdlich und zu großen Anteilen ehrenamtlich als Betreuer in den Altersklassen ab der C-Jugend, heute U15, und sei damit für junge Spieler auch Eingangstür zum Waldhof.

Charly Holzmann bei der Preisverleihung am Alsenweg. © Doppelpass

Holzmanns jahrzehntelanges Engagement für die Waldhof-Jugend könne nicht hoch genug eingeordnet und wertgeschätzt werden, so die Mitteilung weiter. So sei die Preisverleihung in kleinstmöglichem Rahmen geplant gewesen, dennoch hätten „zig Jugendspieler samt deren Trainer“ überraschenderweise teilgenommen, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Martin Willig, „Barackler des Jahres 2021“, habe es als Laudator auf den Punkt gebracht: „Auch ohne Amt bist du Zeugwart, Trikot-Wäscher, Bügler, Kümmerer, auch was die Psychohygiene deiner Spieler betrifft und was da alles dazu gehört. […] Wer Waldhöfer aus ganzem Herzen ist, darf sich Barackler nennen und wer sich dann noch, wie du, überragend engagiert, wenn auch leider oft unerkannt, im Stillen, aber doch immer für andere da ist, der ist ein würdiger Preisträger.“ red