Chancen für Einzug in Bundestag stehen für Melis Sekmen gut

Bis Redaktionsschluss war am Sonntag unklar, ob Melis Sekmen von den Grünen den Sprung nach Berlin schafft. Die Chance steht gut: Sie war zunächst auf Platz 17 ihrer Landesliste gesetzt. Dann aber verbesserte sie sich um eine Position auf Rang 16, weil der vor ihr stehende Danyal Bayaz Finanzminister in Stuttgart wurde und somit auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag verzichtete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der virtuellen Pressekonferenz der Stadt sprach die Mannheimerin von einem Erfolg für ihre Partei: „Wir haben unser Ergebnis fast verdoppelt. Das ist ein Erfolg. Der Bundestrend hat sich auf Mannheim heruntergebrochen“, erklärte sie weiter. Es sei weder die „Stärke noch die Schwäche der Kandidierenden“, sondern der Bundestrend, der sich auch in Mannheim abgebildet habe, so Sekmen, die das Direktmandat verfehlt hatte, schließlich.

Mehr zum Thema Wahlkreis Mannheim Nach Bundestagswahl: Roland Hörner wird künftig wohl den Ruhestand genießen Mehr erfahren Bundestagswahl Ohne Platz auf AfD-Landesliste: Auch Finkler gescheitert Mehr erfahren

Kommunalpolitisch erfahren

Sekmen hat schon viel kommunalpolitische Erfahrung. 2014 wurde sie in den Gemeinderat gewählt – mit 20 Jahren als jüngste Stadträtin – und wurde schließlich bei der Wahl fünf Jahre später Stimmenkönigin. Bei der Kommunalwahl 2019 rückte sie zur Fraktionschefin auf. Erst mit Dirk Grunert, nach dessen Wahl zum Bildungsbürgermeister mit Stefanie Heß – als erste weibliche Doppelspitze.

Die seit Samstag 28-Jährige (sie hat am Tag der Bundestagswahl Geburtstag) wuchs in der Neckarstadt-West und auf dem Waldhof auf. Ihr Vater arbeitet in einem Motorenwerk „beim Benz“, ihre Mutter war Reinigungskraft im Theresienkrankenhaus. Die angehende Volkswirtin will Ende des Jahres mit ihrer Bachelorarbeit fertig sein. see

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2