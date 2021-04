Der Oscar-Gans-Preis, einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise in der Dermatologie im deutschsprachigen Raum, geht in diesem Jahr an Prof. Dr. Jan Nicolay. Mit dem Preis würdigt die Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. seine wissenschaftliche Gesamtleistung und „speziell seine herausragenden, aktuellen Arbeiten zu bösartigen Lymphomen der Haut“, die er an der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in Kooperation mit Wissenschaftlern am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) erforscht.

Schwerpunkt der Forschung von Nicolay sind bösartige Lymphome, wie es in einer UMM-Mitteilung heißt. Bislang gibt es für diese Erkrankungen keine langfristig wirkungsvolle oder gar heilende Therapie. Nicolays starker Antrieb ist es, neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, die die Optionen für Patienten verbessern und möglicherweise eine echte Chance auf Heilung bieten. Die Bösartigkeit der entarteten Zellen bei kutanen T-Zell-Lymphomen beruht darauf, dass sie im Vergleich zu gutartigen Lymphozyten die Fähigkeit verloren haben, auf Signale zu reagieren, die den programmierten Zelltod einleiten. Um die Therapieoption möglichst zügig auch betroffenen Patienten zugängig zu machen, planen die Wissenschaftler um Nicolay bereits die Durchführung einer klinischen Studie. Der Oscar-Gans-Preis ist mit 15 000 Euro dotiert.