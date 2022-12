Mannheim. Zwei Mal versüßt Christian „Chako“ Habekost seinem Publikum die Fest- beziehungsweise Zwischenjahreszeit im Mannheimer Capitol: Am Montag 26. Dezember, 19 Uhr, und am Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, ist der Kurpfälzer Kabarettist dort zu Gast, um sein Bühnen-Solo „Life is ä Comedy“ zu präsentieren. Karten gibt es für 37,10 oder 41,50 Euro (ermäßigt: 38,20 oder 33,80 Euro) unter 0621/33 67 333.

