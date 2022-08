CDU: Weitere Varianten prüfen

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat freut sich, dass die Bahn „ernsthaft“ über einen Güterverkehrstunnel im Stadtgebiet Mannheim nachdenkt und Varianten prüft. Mit den jetzt vorgelegten möglichen Trassen seien die Möglichkeiten jedoch nicht ausgeschöpft, erklärt der verkehrspolitische Sprecher Thomas Hornung. Es müssten „noch einige Untervarianten“ in die Prüfung.

„Vor allem mit Blick auf den Fahrlachtunnel muss noch genauer geschaut werden, ob eine Bahntunnel-Variante im Westen der Stadt zwingend mit dem bestehenden Autotunnel kollidieren muss“, so Hornung. „Das hätte ja auch Auswirkungen auf dessen notwendige Generalsanierung, wenn der Fahrlachtunnel verlegt werden müsste.“ Ein Verzicht auf den Fahrlachtunnel ist für die CDU autoverkehrstechnisch genau so wenig denkbar wie bahnverkehrstechnisch ein Verzicht auf den Güterverkehrstunnel und dessen Anbindung an den Rangierbahnhof. Wie berichtet, haben nicht alle der diskutierten Tunnel-Varianten eine komplette Anbindung an den Rangierbahnhof. Zwei Varianten verlaufen zudem teilweise dort, wo sich der Fahrlachtunnel befindet. imo