CDU kritisiert Verkehrsversuch

Auch die CDU-Fraktion reagiert auf Kritik von Gewerbetreibenden am Verkehrsversuch in der Innenstadt: Man habe bereits bei einer Pressekonferenz am 4. März darauf hingewiesen, dass die Sperrung der Durchfahrt bei Fressgasse und Kunststraße alleine nicht zielführend sei, so der Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz. Es brauche begleitende Maßnahmen wie eine entsprechende Kommunikation in den Umlandgemeinden – etwa Hinweise darauf, dass die Parkhäuser in der Innenstadt weiterhin gut erreichbar seien. Zudem müsse es ein „am besten digital vernetztes Parkleitsystem“ geben. Die Kosten für das Parken in Parkhäusern sollten für die erste Stunde subventioniert beziehungsweise gesenkt werden, geht es nach der Fraktion. All diese Vorschläge seien beim Verkehrsversuch nicht beachtet worden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1