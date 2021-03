  CDU kritisiert Kretschmanns Aussage zu UMM Fusion

Äußerungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Klinikum sind bei der Mannheimer CDU auf Kritik gestoßen. Der Grünen-Politiker hatte im „MM“-Interview die für 2022 geplante Fusion mit dem Uniklinikum Heidelberg nur eine „charmante Idee“ genannt, die man erst noch eingehend prüfen müsse.

In der ausführlicheren Video-Fassung wurde Kretschmann deutlicher: Das Projekt sei „aus der Not geboren“, weil die Universitätsmedizin Mannheim defizitär gearbeitet habe. Man könne so etwas nicht nur machen, damit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) „seine finanziellen Sorgen los ist“. Den geplanten Großumbau des Klinikums („Neue Mitte“) bezeichnete Kretschmann mit geschätzten Gesamtkosten von 800 Millionen Euro als „teuer“. Das Ganze bedürfe sehr sorgfältiger Überlegungen.

Fusion „eine Jahrhundertchance“

Der CDU-Landtagskandidat im Mannheimer Süden, Alfried Wieczorek, moniert: „Diese Aussagen zeigen schlicht und ergreifend, dass Kretschmann nicht verstanden hat, worum es geht, und wie haarsträubend gering der Einfluss seiner Parteikollegin, Wissenschaftsministerin Bauer, zu sein scheint. Vom Einfluss der anderen Mannheimer Landtagsabgeordneten in dieser Frage mal ganz zu schweigen.“

Kretschmanns Aussagen rufen auch bei Lennart Christ, der für die CDU im Norden der Stadt antritt, „nur Kopfschütteln hervor“. Die Verantwortlichen im Rathaus müssten in Stuttgart anscheinend „noch dicke Bretter bohren“, sonst sei die Fusion mit Heidelberg ebenso gefährdet wie die Entwicklung der Mannheimer Universitätsmedizin.

Peter Hauk, Bezirksvorsitzender der CDU Nordbaden und Agrarminister in Kretschmanns Kabinett, verweist auf immense Vorteile der mit der Fusion verbundenen „Life Science“-Allianz. „Die einzigartige Verbindung von medizinischer Exzellenz, Forschung, renommierter Medizintechnik sowie europaweiten Spitzenstellung ist die Grundlage für eine Jahrhundertchance für unser Land.“ sma

Info: Kretschmann-Video unter mannheimer-morgen.de/ltwbe