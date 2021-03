Pläne mit mehreren Punkten sind aktuell bei der Mannheimer CDU angesagt. Nach dem Vier-Punkte-Plan, den der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und die Gemeinderatsfraktion vergangene Woche für schrittweise Lockerungen der Corona-Einschränkungen vorgelegt haben, gibt es nun das nächste Konzept. Es ist ein Fünf-Punkte-Plan für die nächste baden-württembergische Legislaturperiode, den die Landtagskandidaten Lennart Christ (Nord) und Alfried Wieczorek (Süd) im Falle ihres Einzugs ins Stuttgarter Parlament umsetzen wollen. Ihr Programm haben Wieczorek und Christ auf einer Video-Veranstaltung mit Manuel Hagel vorgestellt, dem Generalsekretär der Südwest-CDU. Es trägt den Titel „Fünf Punkte Plan für ein starkes und lebenswertes Mannheim“.

Punkt 1: „Mehr Innovation und Fortschritt – in Umwelt und Wirtschaft.“ Hier wollen die Christdemokraten die Zukunft der Autoindustrie durch eine Mischung der Antriebstechnologien sichern. Nicht nur Fahrzeuge mit Elektromotoren sollen gefördert werden, sondern auch hybride sowie Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffe nutzende. Auch bei den erneuerbaren Energien wird ein Mix aus Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie Geothermie angestrebt. Allerdings dürfe man die Versorgungssicherheit nicht aus den Augen verlieren, warnt Wieczorek. Das gelte auch beim Kohleausstieg.

Digitalisierung der Schulen

Punkt 2: „Beste Bildung an unseren Schulen – Digitalisierungsoffensive jetzt!“ Hier wird ein Ausbau der digitalen Infrastruktur gefordert, um alle Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen. Nötig sei auch, ihnen einen permanenten „technischen Support“ einzurichten. Überdies sollen Lehrkräften und Schülern Endgeräte für den Unterricht bereitgestellt werden. Die Digitalisierung dürfe nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, fordert Christ.

Punkt 3: „Gesundheitswesen stärken – Unikliniken fusionieren.“ Mit der einmaligen Verbindung aus medizinischer Exzellenz, international anerkannter Forschung und renommierter Medizintechnik könne im Zuge der geplanten Fusion der Uniklinika Mannheim und Heidelberg ein „Life-Science-Standort mit weltweiter Strahlkraft“ entstehen, heißt es im Programm der CDU-Kandidaten. Das sei eine einmalige Chance für die Region. Wieczorek beklagt auch einen Investitions-Rückstau am Mannheimer Klinikum. Umso wichtiger sei es, den Fusionsprozess umgehend anzugehen und schnell voranzutreiben.

Punkt 4: „Mit Entschlossenheit – für ein sicheres Mannheim.“ Hier handele es sich um die „Kernkompetenz der CDU“, sagt Christ. Man müsse zu jeder Tages- und Nachtzeit in allen Mannheimer Stadtteilen problemlos auf die Straße können. Dafür sei vor allem eine Stärkung der Polizei nötig, in technischer wie auch in personeller Hinsicht. Christ verweist auf 1400 Azubis, die seine Partei pro Jahr zusätzlich in den Polizeidienst aufnehmen lassen will.

Der fünfte und letzte Punkt lautet: „Soziales Miteinander stärken – für alle Generationen.“ Hier sei der Leitspruch „Sozial ist, was Arbeit schafft“ wichtiger denn je, betont Wieczorek. Aber es gehe auch darum, bessere Teilhabe-Angebote für Senioren zu schaffen. Zudem müsse man der Bildung von Parallelgesellschaften entschlossen entgegentreten.

Hagel: „Mega spannend“

Mit diesem Programm hätten Christ und Wieczorek die fünf wichtigsten Zukunftsfelder abgedeckt, lobt Hagel. Was da in Mannheim passiere, sei „mega spannend“. Da der Generalsekretär auf einer Autofahrt in der Schwäbischen Alb zugeschaltet ist, reißt seine Verbindung indes mitunter ab. Dass er stolz auf die Kandidatur Christs als mit 23 Jahren landesweit jüngstem CDU-Bewerber ist, hört man aber ebenso deutlich wie, dass Hagel die geplante Fusion der Uniklinika ausdrücklich begrüßt.

Insgesamt haben sich 20 Teilnehmer zu der Video-Veranstaltung zugeschaltet, etwa die Hälfte anfangs auch mit Bild. Gegen Ende, nach rund einer Stunde, sind dann außer den Gastgebern, Hagel sowie dem „MM“-Reporter noch Christian Hötting und Helga Schlichter zu sehen, der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Mannheim und seine Stellvertreterin. Sie hören dann auch die Abschiedsworte des CDU-Generalsekretärs, für diese Stadt sei es wirklich schade, wie schlecht man sie in der Landespolitik in den vergangenen fünf Jahren vertreten habe. Das wollen Christ und Wieczorek mit ihrem Fünf-Punkte-Plan nun ändern.

