CDU-Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac zu Gast im Lindenhof

Mannheim. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac kommt heute, Dienstag, 29. Juni, 13 Uhr, zum Ortsverein Lindenhof ihrer Partei zu Besuch, um sich Höhe Schwarzwaldstraße 42 über die anstehende Rheindammsanierung zu informieren. Dies kündigte Ortsvorsitzende Ingeborg Dörr an. Sie selbst, so Dörr, setze sich gemeinsam mit der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof seit Jahren für die Dammsanierung im Waldpark ein. „Leider kommen wir keinen Schritt voran, da das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe eine andere Vorstellung von Hochwasserschutz hat als wir hier vor Ort“, so Dörr.

AdUnit urban-intext1

Wie mehrfach berichtet, steht im Zusammenhang mit den Sanierungsplänen die Fällung einer großen Anzahl von Bäumen auf einer Fläche von sieben Hektar entlang des 3,7 Kilometer langen Rheindamm-Abschnitts zwischen Großkraftwerk und Lindenhof im Raum. Dagegen wehren sich zahlreiche Bürger, die BIG und die Initiative Waldpark-Mannheim. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung, die nach Schätzungen rund 15,5 Millionen Euro kosten wird. Dörr: „Wir sind strikt gegen die Fällung der Bäume und haben eine bessere und günstigere Lösung vorgeschlagen, die aber vom RP nicht akzeptiert“ werde.