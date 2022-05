CDU berät über Löbel

Nach dem Abschluss des Strafverfahrens gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel hat sich der Kreisvorstand der Mannheimer CDU am Sonntag zu einer Sondersitzung getroffen. Über die Frage, welche weiteren Folgen der Abschluss für die CDU Mannheim mit sich bringt, will die Partei nun intern intensiv beraten, erklärt der CDU-Kreisverband am Sonntag auf Anfrage. Am Freitag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass der frühere CDU-Kreisvorsitzende Löbel einen Strafbefehl über Untreue in zwei Fällen akzeptiert hatte. Der Kreisvorstand teilt weiter mit: Man habe unaufgefordert von Anfang an die Ermittlungen proaktiv unterstützt. „Daher bringt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft für uns jetzt endlich die Klarheit, die wir uns von den Ermittlungen erhofft, die wir aber selbst mit den begrenzten Mitteln des Kreisverbandes nicht abschließend herstellen konnten.“ So seien aus dem beauftragten Gutachten für den Kreisvorstand zwar keine Beweise für strafbare Handlungen von Löbel ersichtlich gewesen. Allerdings sei das Ergebnis der Staatsanwaltschaft, das am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens stehe, im Sinne der Partei. red/lia

