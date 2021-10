CDU begeht Jahrestag zur Wiedervereinigung

Mannheim. Den Tag der deutschen Einheit feiern die CDU-Kreisverbände und Gemeinderatsfraktionen in Mannheim und Ludwigshafen seit 31 Jahren mit einem Festakt. Er findet am Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr, in L 7, 1 statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die CDU aus Mannheim und Ludwigshafen begrüßt als Festredner einen Ex-Ministerpräsidenten. „Bernhard Vogel ist mit der Deutschen Einheit in besonderer Weise verbunden. Als Ministerpräsident im benachbarten Rheinland-Pfalz von 1976 bis 1988 erlebte er die Jahre vor dem Fall der Deutschen Mauer und das Handeln des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl aus erster Hand“, heißt es weiter. Als Ministerpräsident von Thüringen (1992 bis 2003) habe zudem er das Bundesland nach der Deutschen Einheit aufgebaut und zu Wohlstand geführt. Vogel sei „nicht nur ein Zeitzeuge, sondern auch ein Kenner der Deutschen Einheit und ihrer Entwicklung“. Er lebt heute in der Pfalz.

