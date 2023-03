Carp löst Lozano ab

Pfarrer Sebastian Carp ist zum neuen Geschäftsführer des Diakoniesiftung Mannheim gewählt worden. Darüber hat der fünfköpfige Vorstand auf der vergangenen Sitzung entschieden, teilte das Diakonische Werk mit. Demnach tritt Carp sein Amt mit sofortiger Wirkung an und löst Timo Harald Lozano ab.

„Das Thema Spenden und Stiften gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung, bei gleichzeitiger Abnahme von öffentlichen Mitteln, kann eine private Zuwendung unbürokratisch und unmittelbar lokale Projekte unterstützen,“ sagte Carp zu seiner neuen Aufgabe. Die Diakoniestiftung wolle der Vereinsamung in der Gesellschaft entgegenwirken Der Pfarrer habe bereits an der Kampagne „#zusammenfinden“ mitgewirkt. Diese werde die Stiftung fortführen und weiterentwickeln.

Carp war bis 2009 Gemeindepfarrer in Mannheim. Für die Evangelische Landeskirche in Baden ist er in der Stiftungs- und Organisationsberatung tätig. Seit 2009 berät und begleitet er Spender und Stifter bei ihren Engagements. Seither leitet er auch die Stabs- und Servicestelle Spenden, Stiftungen und Sponsoren beim Evangelischen Dekan in Mannheim und für das Diakonische Werk Mannheim. red/kpl (Bild: Diakonie)