Carl-Benz-Stadion: Linke für Erhalt statt Neubau

Die Fraktion LI.PAR.Tie. im Gemeinderat spricht sich nach Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Ausschuss für Sport und Freizeit für Erhalt und Ertüchtigung des jetzigen Standorts des Carl-Benz-Stadions in der Oststadt aus. Die Kapazität für den SV Waldhof sei auch im Falle eines Aufstiegs ausreichend, die ökologischen Nachteile eines Neubaus gravierend. Allerdings will sich die Fraktion nicht grundsätzlich einer Suche nach einem möglichen neuen Standort verschließen. Grund dafür sind die hohen Kosten für die Ertüchtigung des bestehenden Stadions.

Wie berichtet liegen die Kosten laut Gutachten bei circa 22 Millionen Euro für die 3. Liga, fast 50 Millionen für die 2. Bundesliga und bei über 60 Millionen für die 1. Bundesliga. „Angesichts dieser hohen Kosten muss in den kommenden Monaten weiter untersucht werden, inwieweit sich eine Sanierung mit langfristigem Erhalt des Carl-Benz-Stadions lohnt oder ein Neubau doch ökonomisch und ökologisch sinnvoller wäre“, so Fraktionsvorsitzender Dennis Ulas. Alles müsse geprüft werden, wenngleich die Flächenversiegelung eines neuen Fußballstadions sowie der Verbrauch an klimaschädlichem Stahlbeton kritisch zu sehen sei. Ulas: „Es wirkt schon etwas absurd, nur 30 Jahre nach Baubeginn des Carl-Benz-Stadions dessen Ersatz an anderer Stelle zu fordern.“ Wirtschaftlich wäre eine Stadionertüchtigung seiner Meinung nach zwar gewaltig. Doch ein Neubau dürfte noch teurer werden, schätzt Ulas. Die neuen Stadien in Freiburg und Karlsruhe hätten 131 bzw. 155 Millionen Euro gekostet. „Die Neubau-Verfechter*innen im Gemeinderat müssen erklären, wo dieses Geld herkommen soll. In welcher Form Herr Beetz seinen angekündigten Beitrag beisteuern würde, ist ebenfalls unklar.“

Artenschutz im Bösfeld

Andreas Parmentier, tierschutzpolitischer Sprecher der Fraktion, erteilt einem Standort-Vorschlag eine klare Absage: Das Bösfeld neben der SAP-Arena, das von einigen Fraktionen favorisiert werde, lehnt er ab. Dort seien als Ausgleichsmaßnahme für die SAP-Arena sehr erfolgreich geschützte Feldhamster ausgewildert worden. Es gelte der Artenschutz. Deshalb werde man die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet beantragen. Parmentier: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die selben Fraktionen, aus deren Sicht die Feudenheimer Au nicht angetastet werden darf, nun die Bebauung des Bösfelds und dessen Zerstörung als Feldhamster-Lebensraum vorschlagen.“ aph/red