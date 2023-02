Caritas vergibt fünf Ehrenzeichen

Mit drei Ehrenzeichen in Gold und zwei Ehrenzeichen in Silber hat der Caritasverband Mannheim langjähriges ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Die Auszeichnung fand im Rahmen eines Gottesdienstes in der Jesuitenkirche mit Empfang im Haus der Caritas statt.

Eleonore Köble und Elisabeth Kannengießer erhielten das Caritas-Ehrenzeichen in Gold, während Mechthild Fürst-Diery mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt wurde. Weitere Ehrenzeichen in Gold und Silber gehen an Christine Vetter und Josef Neuberger, die die Auszeichnung allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen konnten.

Mechthild Fürst-Diery (vordere Reihe v.l.), Elisabeth Kannengießer und Eleonore Köble wurden geehrt. © Caritas

„Die hier Geehrten stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Caritas engagieren und unermüdlich für die Mannheimer Stadtgesellschaft einsetzen“, sagt Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim. „Sie sind ein großes Geschenk.“ Dekan Karl Jung, Regina Hertlein und ihr Vorstandskollege Volker Hemmerich gratulierten.

Für Senioren im Einsatz

Eleonore Köble ist zusammen mit Johanna Willmann Vorsitzende der Mannheimer Caritas-Konferenzen und gehört seit 2010 kraft Amtes dem Caritasrat an. Darüber hinaus engagiert sie sich seit fast 30 Jahren für das Caritas-Seniorenzentrum Maria-Scherer-Haus und ist seit Gründung von dessen Förderverein Mitglied im Vorstand.

Elisabeth Kannengießer und Christine Vetter haben sich mehr als 26 Jahre lang für pflegebedürftige Menschen engagiert. Sie waren erst im Caritas-Pflegeheim Joseph-Bauer-Haus und anschließend im Maria Frieden Pflegezentrum tätig. Sie haben in Maria Frieden den Bewohnerchor „Mafri Singers“ gegründet und die wöchentlichen Proben geleitet.

Mechthild Fürst-Diery und Josef Neuberger haben als langjährige Mitglieder im Aufsichtsrat des Inklusionsbetriebs ad laborem gGmbH, einem Tochternehmen des Caritasverbands, ihre berufliche Expertise ehrenamtlich eingebracht. Die ad laborem beschäftigt Menschen mit Behinderungen und Langzeitarbeitslose, um sie in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren. kur/red