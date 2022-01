Caritas-Reha-Klinik feiert Richtfest

Der Rohbau ist fertig, das Dach aufgerichtet, auch die Fenster sind schon eingesetzt. Und so stand nun kürzlich das Richtfest für die neue Rehabilitationsklinik für psychisch kranke Menschen des Caritasverbands an, die direkt neben der Liebfrauenkirche im Stadtteil Jungbusch entsteht. Das teilte der Verband mit.

Corona-bedingt konnte zwar nur in kleinem Rahmen gefeiert werden. Umso größer war jedoch der Mitteilung zufolge die Freude über den bisherigen Bauverlauf, nicht nur bei den beiden Caritas-Vorständen Regina Hertlein und Volker Hemmerich. Und während Dekan Karl Jung zu diesem Anlass Segensworte sprach, übernahm der Zimmermann Valentin Kress den Richtspruch. „Es gibt nun ein Dach über dem Kopf. Bald wird das Haus ganz sein, so dass kein Regen, keine Stürme und Winde mehr durchfegen können“, sagte Regina Hertlein, die die Gäste an diesem Vormittag begrüßte. Dieses Bild wählte sie nicht ohne Grund, denn genau das sei es, was die Rehabilitationsklinik für psychisch kranke Menschen in Zukunft zur Aufgabe habe. „Es geht darum, ein Dach, ein Obdach zu bieten, auch für die Seele. Menschen, die Stürme und Flauten des Lebens erlebt haben, sollen hier zur Ruhe kommen und sich neu orientieren können“, wird die Vorstandsvorsitzende in der Mitteilung zitiert. Dies geschehe im Rahmen der medizinischen und der beruflichen Rehabilitation.

Im Herbst soll alles fertig sein

Zimmermann Valentin Kress mit den Caritas-Vorständen Regina Hertlein und Volker Hemmerich. © Caritas

Der 5,6 Millionen Euro teure Neubau ersetzt laut Caritasverband zukünftig das Elisabeth-Lutz-Haus in der Oststadt, das räumlich nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Nach der Fertigstellung im Herbst 2022 bietet die Rehaklinik 23 stationäre und acht ambulante Plätze. Neben geräumigen Einzelappartements entstehen diverse Therapie- und Trainingsräume, darunter eine Holzwerkstatt, eine Lehrküche, eine Kreativwerkstatt sowie Räume für Bürotraining, Physio- und Bewegungstherapie. Ziel ist, die hauptsächlich jungen Menschen psychisch zu stabilisieren und so zu fördern, dass sie eine Ausbildung oder Arbeit aufnehmen können.

Regina Hertlein dankte der katholischen Kirchengemeinde Johannes XXII., die das Grundstück bereitstellte, das in unmittelbarer Nähe zum Kooperationspartner, dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) liegt. Das ZI übernimmt die fachärztliche Versorgung. Hertleins Dank ging auch an die vielen Unterstützenden. Allen voran nannte sie die Dietmar-Hopp-Stiftung, die das Projekt mit 700 000 Euro unterstützt. red/imo

