Ein Workout-Trend mit einem schwierigen Namen. Calisthenics, von griechisch „Schöne Kraft“, ist Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht ohne großen technischen Aufwand. Als Hilfsmittel kann jede Bank im Freien dienen oder speziell für Calisthenics ausgerichtete Geräte. Die gibt es in Mannheim im Unteren Luisenpark, unter der Kurpfalzbrücke, auf dem Pfalzplatz auf dem Lindenhof, in Käfertal am Kulturhaus und auf Franklin.

